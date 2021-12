FIBA Europe Cup: Sporting entra a vencer na Polónia

O Sporting venceu esta quarta-feira na Polónia no arranque da 2ª fase da FIBA Europe Cup, ao bater o Trefl Sopot por 83-72.

A jogar fora de portas, o campeão nacional começou a partida com Diogo Ventura, Joshua Patton, Travante Williams, João Fernandes e Micah Downs e entrou muito bem no encontro, ganhando rapidamente uma vantagem importante, que chegou a um máximo de 17 pontos (31-14). No final do primeiro quarto, os leões estavam na frente por 31-15, muito devido aos quatro triplos concretizados. Com nove pontos cada, Travante Williams e Joshua Patton destacaram-se.

No segundo parcial, os leões conseguiram aguentar a reação da formação polaca, que reduziu até aos sete pontos de diferença (33-26), só que os triplos mantiveram o Sporting confortável na frente, chegando a uma vantagem máxima de 15 pontos (43-28). Só com dois erros defensivos, culminados em dois triplos consecutivos, colocou a equipa da casa a apenas nove pontos (41-28), obrigando Luís Magalhães a parar imediatamente o encontro. O leão regressou revigorado e foi para o intervalo a ganhar por 14 (54-40). Com quatro (em quatro) triplos, Tanner Omlid era o elemento mais finalizador do Sporting (11 pontos), a par de Travante Williams. A formação leonina foi para o descanso com uma eficácia de 69% de triplos (9/13).

O segundo tempo arrancou com um Sporting inspirado, chegando pela primeira vez às duas dezenas de pontos de vantagem (66-46). Com 12 triplos em 19 tentativas, os leões foram para o derradeiro parcial na frente por 18 de vantagem (71-53). No quarto período, o Sporting tentou gerir o resultado, com os polacos a conseguirem reduzir até aos nove pontos de desvantagem. Mas os leões fecharam um importante triunfo fora de portas por 83-72.

A nível individual, Travante Williams foi o melhor marcador da equipa portuguesa, com 18 pontos. Do lado dos polacos, Yannick Franke destacou-se com 17 pontos.



Consulte a ficha e a classificação.

O Sporting volta a entrar em ação no sábado, na visita ao CAB Madeira na Liga Betclic, seguindo-se depois a receção ao Oradea no dia 15, na 2ª jornada da 2.ª fase da FIBA Europe Cup.