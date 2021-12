FIBA Europe Cup: Sporting perde em casa

Em jogo da 2.ª ronda do Grupo K da FIBA Europe Cup, o Sporting perdeu esta quarta-feira em casa com os romenos do Oradea, por 83-77, registando o primeiro desaire nesta segunda fase de qualificação, depois do triunfo na Polónia.No Pavilhão João Rocha, os visitantes dominaram o primeiro tempo e chegaram ao intervalo na frente por 10 pontos de diferença (49-39). A reação leonina chegou a meio do terceiro quarto, tendo passado para a frente do marcador (52-51). Mas no derradeiro quarto, o Oradea voltou a passar para a frente por 69-68 e à entrada dos último minuto, mantinha-se um ponto a separar as equipas. Mas com um triplo a 37 segundos do final, os romenos praticamente sentenciaram a partida (81-77), fechando depois o resultado por 83-77.No capítulo individual, Travante Williams (23 pontos) e Diogo Ventura (15) destacaram-se como os melhores marcadores leoninos.Na próxima jornada do Grupo K há dérbi: 11 de janeiro, na Luz. Recorde-se que avançam para os quartos-de-final os dois primeiros classificados.