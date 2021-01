FIBA Europe Cup: Sporting perde na estreia

O Sporting perdeu esta terça-feira os israelitas do Ironi Ness Ziona, por 86-81, na 1.ª jornada do Grupo C da FIBA Europe Cup, numa poule disputada na Polónia.





Os leões perderam o primeiro (20-22) e segundo quarto (16-20), mas recuperaram no terceiro período (27-16), garantindo uma vantagem preciosa. Mas no último quarto, a equipa comandada por Luís Magalhães sofreu com a pressão dos israelitas, que confirmaram o triunfo com um parcial de 28-18.Com 22 pontos, Travante Williams foi o melhor marcador dos leões.Depois dos israelitas, os leões terão pela frente os polacos do BM Slam Stal (quinta-feira) e terminam no dia seguinte a fase de grupos diante dos húngaros do Szolnoki Olaj.