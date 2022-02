FIBA Europe Cup: Sporting termina no segundo lugar do grupo

Já apurado para os quartos-de-final da FIBA Europe Cup, o Sporting perdeu na visita aos romenos do Oradea, por 72-55, e termina o Grupo K no segundo lugar. Como consequência deste resultado, os leões vão defrontar os russos do Avtodor Saratov nos 'quartos', enquanto o Oradea medirá forças com os turcos do Bahçesehir Koleji.

O arranque de partida ficou marcado pela fraca produtividade ofensiva, com os romenos a vencerem o primeiro período por 11-7. O ataque de ambas as equipas melhorou ligeiramente no segundo quarto, mas os romenos mantiveram-se sempre na frente até ao intervalo (25-21). Com seis pontos, Travante Williams e Justin Tuoyo foram os melhores marcador dos leões na primeira parte.

A segunda parte arrancou com vários turnovers da formação portuguesa, com o Oradea a aproveitar e a chegar à maior vantagem até aí na partida (33-23). Luís Magalhães parou o encontro e foi um renovado Sporting aquele que atacou o final do quarto. Os leões encurtaram distâncias e entraram no derradeiro parcial atrás apenas por três pontos (44-41). Só que no quarto período, o Oradea não deu qualquer hipótese e fechou uma vitória expressiva por 17 pontos de vantagem (72-55).

A nível individual, Travante Williams destacou-se com 16 pontos e seis ressaltos.



Os jogos dos quartos-de-final estão agendados para 9 de março, no Pavilhão João Rocha, e 16 de março, na Rússia.

