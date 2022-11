FIBA Europe Cup: Sporting vence e segue na luta pelo apuramento

Obrigado a ganhar para manter-se na luta pelo apuramento para a segunda ronda da FIBA Europe Cup, o Sporting bateu esta quarta-feira os húngaros do Kormend (89-84), na 5.ª e penúltima jornada do Grupo G e vai decidir tudo na derradeira partida.

Depois de ter estado ausente no clássico frente ao FC Porto no Dragão Arena, Travante Williams já foi opção para o técnico Pedro Nuno e foi um dos destaques, com 12 pontos.

Os leões entraram bem, com um parcial de 6-0, mas a formação magiar respondeu e fechou o primeiro quarto na frente por 17-15. No segundo período, o Sporting voltou a retomar a liderança (26-21) mas, uma vez mais, viu o Kormend reagir e operar a reviravolta para seis pontos de diferença (28-34). A equipa de Pedro Nuno aproximou-se do resultado mas foi para o intervalo atrás por dois pontos (36-38), frente a um adversário a quem ganhou na primeira volta na Hungria, por 99-98, um triunfo épico alcançado mesmo no derradeiro segundo.

Após o intervalo, o Sporting sentiu dificuldades para travar o ímpeto ofensivo dos magiares e viu-se atrás por oito pontos (36-44), diferença que foi sendo cavada até aos 14 pontos (42-56). Os leões ainda conseguiram encurtar para oito pontos (58-66) mas no final do terceiro quarto, o Kormend vencia no Pavilhão João Rocha por 68-58.

No derradeiro período, o Kormend dilatou para 13 pontos (58-71) a diferença mas os leões não desistiram e encurtaram para cinco pontos a desvantagem a sete minutos do final (67-72). Logo de imediato, os leões meteram-se a apenas uma posse de bola dos húngaros (69-72). O João Rocha pressionava o adversário nas bancadas e surtiu efeito nesta fase, uma vez que os magiares começaram a tremer na linha de lance livre e cometeram mais turnovers. A cinco minutos do final, Armwood aproveita um erro e isola-se para só terminar no afundanço: Sporting ficava a apenas um ponto (73-74). E Fenner, após sofrer uma falta que deu origem a três lances livres, converteu todos e o Sporting passou para a frente (76-75). Até ao fim, o marcador foi sempre equilibrado, com a vitória a acabar por sorrir aos leões por 89-84.

No capítulo individual, o melhor marcador do Sporting foi DJ Fenner, com 21 pontos, seguido de Marcus Lovett (14).

Com este triunfo, os leões seguem no terceiro posto, com oito pontos (3 vitórias e 2 derrotas). Na próxima e última jornada do Grupo G, o Sporting volta a jogar em casa, desta feita diante os finlandeses do Kauhajoki Karhu, que lideram com nove pontos. Caso ganhe e anule a desvantagem no confronto direto com o Karhu (derrota por 19 pontos na Finlândia), com o Anwil simultaneamente a perder no outro encontro, o Sporting garante um dos dois primeiros lugares, que dão apuramento para a próxima fase. Contudo, se os polacos vencerem juntamente com os leões, as três equipas terminariam com 10 pontos. Nesse caso, seria necessário um desempate por mini-campeonato, com a diferença de pontos a decidir.