FIBA Europe Cup: Sporting vence na Polónia

O Sporting foi vencer esta quarta-feira ao terreno dos polacos do Anwil Wloclawek, por 85-73, na 4.ª jornada do Grupo G da FIBA Europe Cup.Depois de terem perdido com este adversário no João Rocha, os leões responderam da melhor forma e alcançaram um triunfo importante, reentrando novamente na luta pelo apuramento. Com 23 pontos, DJ Fenner foi o melhor marcador leonino, bem apoiado por Marcus LoVett, com 19. O Sporting segue no terceiro lugar, com seis pontos, em igualdade com os polacos. Os finlandeses do Karhu lideram com oito pontos. Faltam duas jornadas para o fim, com os húngaros do Kormend em último lugar, com quatro pontos.