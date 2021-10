FIBA Europe Cup: Triunfo expressivo do Sporting

O Sporting recebeu e venceu esta terça-feira os gregos do Ionikos, por 87-54, na 3.ª jornada do Grupo F da FIBA Europe Cup.





Após o primeiro quarto equilibrado (18-18), os campeões nacionais partiram para uma exibição consistente e, ao intervalo, já lideravam por oito pontos (38-30). Na segunda parte, o Sporting disparou no marcador: vencia por 20 pontos (65-45) à entrada do derradeiro parcial, que terminaria com um triunfo por 33 pontos.A nível individual, o melhor marcador da partida foi Travante Williams, com 20 pontos.Com este triunfo, a formação comandada por Luís Magalhães chega à liderança, com cinco pontos (duas vitórias e uma derrota).