Final Four da Taça de Portugal vai abrir a nova temporada

A próxima temporada do basquetebol português vai começar com a realização da Final Four da Taça de Portugal, que não chegou a ser realizada nesta época, por causa da pandemia de Covid-19. FC Porto, Benfica, Sporting e V. Guimarães vão lutar pelo troféu a 4 e 5 de outubro.





José Pinto Alberto, Diretor Executivo de competições masculinas, não deixou passar incólume este ponto alto que apelida como a melhor rentrée possível na retoma da competição: "É o regresso do basquetebol com um enorme Ponto Alto do calendário do basquetebolístico e que conta com quatro das melhores equipas do panorama nacional. É um regresso em grande", conta, ao site da Federação Portuguesa de Basquetebol.O dirigente garante que todas as condições de segurança estarão salvaguardadas: "Estamos bastante contentes pelo inexcedível apoio prestado pelo município de Odivelas, que nos recebeu sempre de portas abertas para fazermos aquilo que em condições normais já teria acontecido. As infraestruturas apresentam todas as condições necessárias à realização de um evento desta magnitude, podendo cumprir as recomendações e diretrizes que venham a ser indicadas da Direção-Geral da Saúde", vinca.