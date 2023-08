França afastada do Mundial ao perder com Letónia e Angola consegue primeira vitória

A França, apontada como uma das seleções candidatas à vitória, ficou este domingo surpreendentemente já afastada da fase seguinte do Mundial de basquetebol, a decorrer no Japão, Indonésia e Filipinas, ao perder frente à Letónia (88-86).

Os gauleses, que na estreia sofreram uma pesada derrota diante do Canadá, por 95-65, tinham de vencer hoje para se manterem em prova, mas voltaram a ceder diante de uma seleção que se estreia em mundiais.

A França ainda entrou no derradeiro quarto com uma confortável vantagem de 12 pontos (74-62), mas acabou por ver a diferença ser reduzida, tendo os letões passado para a frente do marcador a apenas 37 segundos do fim, altura em que Sylvain Francisco falhou um 'tiro' de três pontos, que poderia ter dado o triunfo aos gauleses.

Enquanto a França ficou já afastada, o Grupo H já tem as duas seleções apuradas, uma vez que a Letónia, com este segundo triunfo, e o Canadá, que venceu o Líbano, garantiram os dois primeiros postos, que dão acesso à fase seguinte.

Na ronda de hoje, realce para o primeiro triunfo de Angola, que bateu as Filipinas, um dos anfitriões do torneio, por 80-70, adiando a decisão de seguir em frente para a terceira jornada, na qual vai defrontar a República Dominicana, uma das seleções fortes do campeonato e que hoje superou a Itália por 87-82, liderando o Grupo A, com quatro pontos.

Também o Grupo D ficou hoje já definido, com a Lituânia, que venceu o México (96-66), e Montenegro, que derrotou o Egito (89-74), a assegurarem os segundos triunfos na 'poule' e, desde logo, o apuramento.

No Grupo E, o anfitrião Japão manteve ainda as esperanças de seguir em frente, ao vencer a Finlândia 98-88, enquanto a Alemanha comanda com dois triunfos, após derrotar a Austrália por 85-82.