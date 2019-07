Francisco Amiel assina pelo Sporting

#FranciscoAmielÉLeão



O base português Francisco Amiel, que esteve nas últimas quatro épocas nos universitários Colgate Raiders, dos Estados Unidos, é o mais recente reforço do Sporting, revelou esta terça-feira o clube."Como sportinguista, sempre foi um sonho representar o Sporting. Felizmente, agora tenho essa oportunidade, já que o clube voltou ao escalão máximo do basquetebol. Para mim é um orgulho imenso e espero poder retribuir dentro de campo", disse Amiel, em declarações ao site dos leões.O basquetebolista, de 23 anos, representou o Basket Almada Clube de 2003 a 2013, antes de jogar no Algés, até 2015, quando rumou ao basquetebol universitário norte-americano, no qual competiu nas últimas quatro épocas.A próxima temporada assinala o regresso do Sporting à modalidade no escalão principal, do qual está ausente desde 1995, num projeto liderado pelo treinador Luís Magalhães, antigo técnico de FC Porto, Ovarense, Portugal Telecom, Esgueira ou Illiabum.O Sporting tem oito campeonatos nacionais conquistados, o último dos quais em 1981/82.