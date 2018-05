A Oliveirense vai ficar hoje a conhecer o adversário nas meias-finais do playoff da Liga Placard, quando terminar o encontro que opõe o CAB Madeira ao Vitória de Guimarães, na cidade do Funchal. O jogo refere-se ainda aos quartos-de-final e é o 5º e decisivo duelo entre as duas formações, uma vez que tanto o CAB como o Vitória minhoto somam duas vitórias cada, com a curiosidade de ambos terem vencido uma partida em casa do adversário. A equipa de Fernando Sá venceu o 2º jogo na Madeira (86-84) e a formação de João P. Silva venceu o 3º em Guimarães (104-100).

Recorde-se que a outra meia-final já está definida e arranca já na sexta-feira, com o Benfica a defrontar o rival FC Porto no Pavilhão Luz.

Autor: Vítor Ventura