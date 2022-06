Gaines anuncia saída do Benfica e portista Max Landis comenta: «Foi um prazer defrontar-te»

View this post on Instagram A post shared by Frank Gaines (@frankgaines)

Poucos dias depois de se sagrar campeão nacional pelo Benfica, Frank Gaines deixou uma mensagem de balanço da temporada e anunciou que vai sair das águias, a quem deixou muitos elogios."Foi um grupo especial que mostrou o seu carácter. Com todas as críticas e ridicularização que enfrentámos vindos de fora, sinto-me orgulhoso em dizer que somos campeões. Obrigado Benfica e Lisboa, foi um prazer", disse, no Instagram, o extremo norte-americano, que foi um dos reforços para esta temporada.A publicação contou com vários comentários elogiosos de colegas de equipa e também com uma reação de Max Landis, jogador do FC Porto, que defrontou as águias na final do playoff. "Foi um prazer competir contra ti, mano", referiu o norte-americano dos dragões, com Gaines a agradecer.