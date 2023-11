GDESSA Barreiro despede-se da Taça Europa feminina com nova derrota

O GDESSA Barreiro averbou esta quarta-feira a 6.ª derrota em 6 partidas na fase de grupos da Taça Europa feminina de basquetebol, perdendo fora com as belgas do Castors Braine (66-60) e despedindo-se da competição.

Na partida da derradeira jornada, a formação da casa dominou os três primeiros períodos do jogo (22-14, 18-9 e 15-10), e, apesar da forte reação da formação lusa no último quarto (11-27), a mesma foi insuficiente para impedir nova derrota.

O GDESSA Barreiro ficou fora dos 16 avos de final, terminando esta fase no quarto e último posto do Grupo I, com seis pontos, resultantes de seis desaires.

As inglesas do London Lions ficaram no primeiro lugar, com 12 pontos, após uma vitória clara sobre as alemãs do Kelt, terceiras, com oito, por 78-63. No segundo lugar do agrupamento ficou o Castors Braine, com 10 pontos.