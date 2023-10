GDESSA Barreiro perde em casa na EuroCup feminina

Na 3.ª jornada do Grupo I da EuroCup feminina de basquetebol, o GDESSA Barreiro perdeu esta quarta-feira na receção às belgas do Braine, por 71-63, mantendo-se assim no quarto e último lugar.A nível individual, Márcia Costa foi a melhor marcadora das lusas, com 11 pontos.Na próxima jornada, a formação portuguesa visita os London Lions (1 novembro).