GDESSA Barreiro perde na Alemanha na Taça Europa feminina

O GDESSA Barreiro perdeu esta quinta-feira em casa das alemãs do Rutronik Stars Kelt por expressivo 89-59, na segunda jornada do Grupo I da Taça Europa feminina de basquetebol.

As lusas apenas conseguiram equilibrar o primeiro período, contudo ao sofrerem um parcial de 10-0 terminaram atrás com 27-19, nunca recuperando frente a umas rivais fortes no jogo exterior e que ao intervalo já lideravam por 15 pontos (45-30).

Na formação do Barreiro destacou-se Ahlana Smith com 21 pontos, cinco ressaltos, três assistências e dois roubos de bola, secundada por Krystal Freeman e Márcia Robalo, ambas com 11 pontos.

Na ronda inaugural, as portuguesas tinham perdido em casa por 91-55 frente às inglesas do London Lions, que lideram o Grupo I, com quatro pontos, à frente de Rutronik Keltern e Castors Braine, ambos com três, enquanto o GDESSA é último, com dois.