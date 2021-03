GDESSA divulga foto de jogadora a amamentar ao intervalo: «Esta também é a nossa realidade»

O Grupo Desportivo da Escola Secundária de Santo André (GDESSA) partilhou, no domingo, na página oficial do clube na rede social 'Facebook', uma foto onde Márcia Costa, atleta da equipa, aparece a amamentar o seu (ainda) pequeno filho Tomás durante o intervalo do jogo disputado frente ao Guifões, a contar para a 21.ª jornada do campeonato feminino da modalidade.





Esta também é a nossa realidade sendo um clube 100% feminino sempre tivemos que lidar com coisas que não existem no... Publicado por GDESSA - Página Oficial em Domingo, 7 de março de 2021

"Sendo um clube 100% feminino sempre tivemos que lidar com coisas que não existem no outro género. Isso só nos tem dado mais força e motivação e provamos de dia para dia que somos capazes de tudo. Somos mulheres, somos atletas e algumas de nós são também mães e é possível ser tudo isso ao mesmo tempo (com sucesso). Haja reconhecimento", pode ler-se na legenda da foto partilhada.Na passada quinta-feira, também Antonella González, basquetebolista do Rocamora, divulgou uma foto onde aparece a amamentar o seu filho