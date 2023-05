GDESSA em vantagem na final feminina ante o Benfica

O GDESSA Barreiro recebeu e venceu o Benfica por 75-67, no arranque da final da Liga Betclic feminina, ficando assim a um triunfo do conquistar o título que lhe foge desde 2016/17. Mas os próximos encontros estão agendada para a Luz, nos dias 6 e 7 de maio, ambos às 11 horas.

O conjunto do Barreiro liderava por 10 pontos ao intervalo (35-25). Márcia da Costa Robalo e Maianca Umabano, ambas com 20 pontos foram as melhores na formação comandada por André Martins. Nas águias, Darien Juff (23 pontos) e Raphaella Monteiro (16 pontos) estiveram em evidência no Pavilhão Municipal Prof. Luís de Carvalho.