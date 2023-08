GDESSA joga com Castors Braine e Keltern na Taça Europa feminina de basquetebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O campeão nacional feminino de basquetebol GDESSA Barreiro vai disputar a fase regular da Taça Europa com o Castors Braine, da Bélgica, e o Keltern, da Alemanha, ditou esta quarta-feira o sorteio realizado em Munique, na Alemanha.

O Grupo I em que está colocado o GDESSA Barreiro irá ainda receber uma quarta equipa, que será o perdedor da pré-eliminatória de qualificação para a Liga dos Campeões entre o DVTK, da Hungria, e o London Lions, da Grã-Bretanha.

O vice-campeão nacional Benfica ficou integrado no Grupo G, com o Ramla, de Israel, o Namur, da Bélgica, e o Caledónia Gladiators, da Grã-Bretanha, e o União Sportiva vai disputar a qualificação para a fase regular com o Antalya, da Turquia.

A formação de Ponta Delgada, que foi eliminada pelo GDESSA nas meias-finais do play-off do último campeonato nacional, vai disputar a qualificação numa eliminatória a duas mãos, entre 21 e 28 de setembro.