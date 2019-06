Ginásio Clube Olhanense e CD Póvoa sobem à Proliga

O Ginásio Clube Olhanense e o CD Póvoa garantiram este sábado a subida à Proliga na próxima época. O conjunto algarvio conquistou a zona sul da 1.ª Divisão Masculina, ao passo que os poveiros sagraram-se campeões da zona norte. As duas formações vão discutir o título absoluto desta divisão no próximo sábado, dia 8, num jogo único.





O GCO venceu este sábado o CA Queluz, por 69-62, e fechou a série em 2-0, depois do triunfo fora de portas no jogo 1. A atuar em casa perante um pavilhão a 'abarrotar pelas costuras', a formação olhanense contou com os fortes contributos de Jason Correia (24 pontos e 11 ressaltos) e Rui Carvalho (23 pontos, 6 ressaltos e 3 assistências). Entre os visitantes, destaque para Cipriano Cardoso, autor de 16 pontos.Em Sangalhos, o CD Póvoa sofreu para bater os anfitriões, por 63-62, mantendo o seu trajeto imaculado e fechando a série também em 2-0. Nuno Oliveira foi o MVP com 29 pontos e 8 ressaltos. Do lado contrário, Lio Gedeon esteve em evidência com um duplo-duplo (19 pontos e 15 ressaltos).