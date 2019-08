Hamane Niang sucede a Horacio Muratore na presidência da FIBA

O maliano Hamane Niang foi esta quinta-feira eleito por unanimidade presidente da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), para o quadriénio 2019-2023, sucedendo no cargo ao argentino Horacio Muratore, anunciou a organização.A eleição ocorreu durante o XXI Congresso da FIBA, em Pequim, no qual 156 delegados de federações nacionais votaram para eleger o novo líder da FIBA e os membros do conselho de administração.Hamane Niang, de 67 anos, formado em ciências económicas, foi escolhido por unanimidade, de acordo com o comunicado divulgado pela FIBA."Prometo dedicar-me totalmente à FIBA durante o meu mandato e servir os interesses do nosso amado desporto em todos os cantos do mundo. Juntos, podemos nos tornar a comunidade desportiva mais popular do mundo", disse o novo presidente.Niang foi vice-presidente da FIBA e presidia à FIBA África, desde 2014. Anteriormente tinha liderado a federação do seu país, do qual também foi ministro do desporto.O congresso da FIBA decorre a dois dias do início do Mundial de basquetebol, na China, no qual 32 seleções irão competir até 15 de setembro.