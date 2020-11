Henrique Barros rende Gonçalo Delgado na seleção de basquetebol

O jogador do Esgueira Henrique Barros foi esta sexta-feira chamado para integrar a convocatória da seleção portuguesa de basquetebol, que defronta Chipre e Albânia na pré-qualificação para o Mundial de 2023.

Henrique Barros, que é capitão da seleção nacional de sub-20 masculinos que se sagrou campeã da Europa (divisão B) em 2019, rende na convocatória inicial anunciada na passada terça-feira (10 de novembro) Gonçalo Delgado (Zentro Basket Madrid, Espanha), que, por mútuo acordo entre clube, jogador e Federação portuguesa foi dispensado dos trabalhos em virtude dos compromissos agendados com o seu clube.

A seleção portuguesa defronta no próximo dia 26 de novembro o Chipre, para, dois dias depois (28), medir forças com a Albânia, ambos no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos.