Histórico: Alemanha surpreende EUA e apura-se para a final do Mundial de basquetebol

Fez-se história no Mundial de basquetebol. Contra todas as previsões, a Alemanha derrotou os EUA (113-111) e apurou-se, pela primeira vez na sua história, para a final da competição, onde no domingo irá medir forças com a Sérvia - eliminou o Canadá na outra meia-final - pelo título. Numa partida com elevada pontuação, o conjunto europeu esteve na liderança na maior parte do tempo e, apesar de ter tido 12 pontos de avanço no último quarto, aguentou a pressão norte-americana nos segundos finais e logrou um feito incrível.