Hoje há clássico entre Benfica e FC Porto em Viana

Benfica e FC Porto defrontam-se hoje (18 horas) na final do Torneio Internacional de Viana, depois de ter ganho os jogos das meias-finais.

As águias derrotaram o CD Póvoa por 90-63, pouco depois de os dragões terem eliminado os espanhóis do Ourense, do terceiro escalão do campeonato do país vizinho, por 84-71.

Já no Pavilhão João Rocha, o Sporting bateu o V. Guimarães por 106-91, em jogo de apresentação aos sócios do Troféu Stromp. Pedro Nuno conquista assim o primeiro troféu aos comando dos leões, depois de o Sporting ter sido derrotado pelo Benfica na final do Torneio Internacional de Lisboa.

Águias e leões, de resto, defrontam-se no próximo sábado, em Torres Novas, na primeira prova oficial da temporada, a Supertaça. Em femininos, medem forças o Benfica e o GDESSA.