Homenagem emotiva na Luz: Benfica retira mítica camisola ‘5’ de Henrique Vieira

O Benfica retirou a mítica camisola 5 de Henrique Vieira, na sequência de uma emotiva homenagem ao antigo capitão e treinador do clube que faleceu no ano passado, vítima de uma doença prolongada. Durante a receção à Oliveirense (jogo que os encarnados venceram por 83-71), mais propriamente no intervalo, Rui Costa saiu da tribuna presidencial e deslocou-se até a um dos cantos do Pavilhão Fidelidade, juntamente com Eduarda, esposa de Henrique, e os filhos de ambos, Pedro e Filipe.Perante uma tremenda ovação do público da Luz, o presidente das águias entregou uma coroa de flores e uma camisola à família e ajudou a descerrar uma lona com o mítico número 5, como que imortalizando Henrique Vieira, uma das figuras mais importantes do basquetebol benfiquista e português. Dizer que essa lona vai ser fixada naquele pavilhão, habitual casa do basquetebol dos encarnados, ao lado do 7 de Carlos Lisboa, outra lenda do basquetebol do clube, e do 2 de Valter Neves, um dos eternos capitães do hóquei em patins do Benfica e atual manager da modalidade.Foram várias as importantes figuras que não quiseram deixar passar a oportunidade de homenagear o malogrado base, entre os quais Mário Palma, reputado treinador que orientou Benfica e a própria Seleção Nacional, entre outras passagens de sucesso. "Queria agradecer ao Benfica por decidir fazer esta homenagem. É justa e merecida. Foi um dos jogadores mais importantes da história do basquetebol do Benfica. Foi capitão durante muitos anos, ganhou vários campeonatos, foi internacional. Enfim. Foi um jogador muito acima da média e importante para o basquetebol nacional. Se houve jogadores importantes, o Henrique foi um deles. O facto de estarem aqui muitas pessoas ligadas ao basquetebol demonstra isso mesmo", disse Mário Palma, à margem da cerimónia, recordando depois um episódio com Henrique Vieira, treinado por si durante largos anos:"Tivemos uma final do campeonato em que estávamos a perder por 2-0 com a Ovarense. Depois fomos a Ovar e o Henrique foi decisivo para sermos campeões nacionais, numa altura em quem nem estava a jogar muito tempo. A capacidade de liderança, a experiência… foi decisivo. Depois de duas derrotas, foi ele quem conseguiu mudar o rumo da eliminatória e empurrar-nos para duas vitórias. Depois voltou a ser importante na finalíssima em Lisboa."