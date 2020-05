Hoopers e Wilson lançam campanha para ajudar clubes de basquetebol

A startup portuguesa 'Hoopers' lançou uma campanha conjunta com a Wilson, com o objetivo de ajudar os clubes portugueses de basquetebol, numa altura em que o novo coronavírus fustiga a saúde financeira dos emblemas lusos.

"Oferece uma bola ao clube do teu coração" é a campanha que André Costa, fundador da Hoopers, se orgulha. Na compra de um kit da Hoopers, disponível no seu sítio oficial, será oferecida ainda uma bola Wilson extra, com o objetivo de os fãs oferecerem "ao clube do coração".

"Todos nós temos um clube do coração, que nos marcou de uma forma única. Queremos voltar a estar juntos em breve, mas para isso é importante ajudar os clubes a recuperar destes tempos difíceis. O objetivo e o simbolismo desta iniciativa é devolvermos uma bola ao nosso clube do coração, que em algum momento foi responsável por nos termos apaixonado pela modalidade, ajudando, assim a eliminar um dos principais custos operacionais e que é fundamental para a prática da modalidade. Todos podem ajudar, esta é a nossa forma", atirou, André Costa.

Carlos Andrade, antigo internacional português, e Ticha Pinheiro, antiga jogadora da WNBA, já fazem parte desta iniciativa.

"Depois de jogar em vários países e clubes, o clube que ainda me comove falar é o Maria Pia e senti-me na obrigação de ajudar", começou por dizer Carlos Andrade, que acabou por ser completado pela antiga estrela da WNBA. "Nos tempos que decorrem, mais do que nunca temos que dar as mãos para seguir em frente. Esta é uma excelente campanha para podermos dar uma 'assistência' aos clubes que tanto precisam", apontou.

Recorde-se que a Wilson é a bola oficial da Federação Portuguesa de Basquetebol e da NCAA, que será ainda utilizada na NBA e na WNBA na próxima temporada, em 2020/21.