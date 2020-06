Illiabum abdica de jogar na Liga Placard

O Illiabum, que na temporada que agora terminou militou na Liga Placard de basquetebol - era 12.º quando a prova foi dada por encerrada -, abdicou de jogar a próxima época no principal escalão, 'descendo' assim de divisão.





"A Comissão Administrativa do Illiabum Clube, reunida no dia 15 de junho, decidiu que irá inscrever a sua equipa sénior na Proliga na época 2020/2021", pode ler-se no comunicado do clube no Facebook.