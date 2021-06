Illiabum bate Belenenses e sobe à Liga Placard

Depois do CD Póvoa, o Illiabum também confirmou este sábado a subida à Liga Placard, depois de derrotar o Belenenses, por 82-68, nas meias-finais da final four da Proliga, disputada no Pavilhão Municipal do Luso.





Com 30 pontos, Malcolm Walters destacou-se no emblema de Ílhavo, que assim está de regresso à elite.CD Póvoa e Illiabum disputam este domingo o troféu de campeão da Proliga.