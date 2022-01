Illiabum faz reparos ao caso FC Porto

Em comunicado, o Illiabum comentou as ausências do FC Porto em dois jogos da Liga Betclic, de basquetebol, para dizer que a verdade desportiva pode estar "ferida", com a atribuição de vitória por 20-0 a Ovarense e Oliveirense, equipas com as quais os dragões deveriam ter jogado, já que "pode vir a ter consequências desfavoráveis para os restantes competidores".