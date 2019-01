Illiabum sem piedade pelo V. Guimarães

O Illiabum não podia ter começado melhor o novo ano. Na receção ao V. Guimarães, equipa que ocupava o 8º lugar na Liga Placard, com 5 vitórias e 7 derrotas, a formação de Ílhavo – última classificada em igualdade com o CAB Madeira – deu ontem uma autêntica lição ao seu adversário, vencendo claramente com 19 pontos de vantagem (88-69).

A superioridade dos pupilos de João Figueiredo cedo começou a manifestar-se, uma vez que aos 6 minutos já liderava por 10 pontos (16-6). Depois foi sempre a aumentar a diferença, que ao intervalo registava uma vantagem de 13 pontos (46-33).

Esperava-se uma reação da formação vitoriana, mas foi o Illiabum que manteve o mesmo nível ofensivo e defensivo, com o V. Guimarães a mostrar uma ineficácia ofensiva gritante, uma vez que a meio do 3º quarto o resultado registava uma diferença de 19 pontos (57-38).

Nos derradeiros dez minutos, o filme do jogo não se alterou. O Illiabum continuou a demonstrar uma grande inspiração ofensiva, ao contrário dos vimaranenses, que assistiam impávidos à cavalgada dos ilhavenses, com o resultado a atingir os 27 pontos de diferença, a três minutos do final (83-56), mesmo com o Illiabum já a não contar com o seu melhor marcador, Michael Murray – excluído após ser penalizado com duas faltas técnicas.