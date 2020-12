Illiabum tenta Pau Gasol com contrato 'extravagante': «É irrecusável!»

Pau Gasol manifestou recentemente o seu desejo em continuar a jogar basquetebol, apesar dos seus 40 anos, e de voltar a representar os LA Lakers. Atento aos desejos do internacional espanhol em vestir de amarelo e púrpura, o Illiabum veio a terreiro e já montou uma proposta "irrecusável" para levar aquele que é um dos melhores jogadores europeus de sempre, atualmente sem clube.





"Acreditamos que uma proposta como a nossa será irrecusável! A apresentação de Pau Gasol acontecerá no renovado Jardim Henriqueta Maia no centro de Ílhavo e terá transmissão na IlliabumTV", começou por dizer a formação que milita na Proliga, descrevendo em seguida todas as alíneas da sua proposta.- Jogar na Capital de Basquetebol portuguesa;- Continuar a vestir cores parecidas com os Los Angeles Lakersque tantas memórias trazem a este jogador, após jogar com lendas como Kobe Bryante Phil Jackson;- Passeios diários junto ao mar nas nossas praias da Costa Nova e Barra;- Visitas semanais ao Aquário de Bacalhau e Navio Museu Santo André, Rota das Padeiras cedidas pelo Município de Ílhavoe perceber o porquê do lema "Mar por Tradição";- Participação no Criai e nas vendas de Bagageira proporcionadas pela junta Freguesia S.Salvador - Ílhavo, assim como uma visita às coisas boas que são tao nossas;- Possibilidade de tomar o seu banho revitalizador na Barquinha;- Um conjunto de louça da Fábrica da Vista Alegree visita ao museu e loja;- Nos dias de jogos terá direito a um franguinho de churrasco do Farnel;- Em qualquer jogo em casa terá direito a um lanche com uma pada de vale de Ílhavo ou mesmo um pão com chouriço!O Illiabum acrescenta que Gasol terá "como bónus de assinatura uma surpresa" e remata: "só depende de ti".