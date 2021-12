Imortal em isolamento falha jogo com o Benfica

A visita do Imortal à Luz para defrontar o Benfica, esta terça-feira, para a Liga Betclic de basquetebol, era aguardada com muita expectativa. No entanto, a equipa de Albufeira entrou em quarentena, devido ao registo de vários casos de Covid-19 no plantel."Ainda aguardamos uma diretiva da DGS, que está a avaliar os contactos de risco entre os jogadores, mas o que posso dizer é que toda a equipa está em isolamento e por isso o jogo com o Benfica ficou adiado para data a anunciar", revelou aRui Gago, membro da direção do clube algarvio. Em comunicado, o Benfica apenas referiu que o Imortal não tinha comparecido na Luz, não adiantando qualquer motivo para a ausência.Já o embate entre Ovarense e Lusitânia também foi adiado, já com data marcada para 23 de janeiro de 2022. Devido às condições meteorológicas adversas, a equipa dos Açores viu-se impedida de viajar até ao Continente, dados os condicionalismos de voos sentidos na região.