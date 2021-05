Imortal oferece t-shirt a adeptos para assinalar melhor campanha de sempre

O Imortal Basket decidiu comemorar aquela que é considerada como a melhor época de sempre da história do clube com a oferta de uma t-shirt a todos os adeptos com residência no concelho de Albufeira, bastando, para tal, preencher o formulário disponível na internet.





Os responsáveis do clube orgulham-se de "estarmos a viver a melhor época de sempre de um conjunto de basquetebol a sul do Barreiro, com presenças na final da Taça de Portugal, nas meias-finais da Taça Hugo dos Santos e agora nas meias-finais do campeonato".Na próxima sexta-feira o Imortal Basket defronta o FC Porto, no primeiro jogo das meias-finais do campeonato, e querem continuar a escrever história, na sequência do ressurgimento em força da modalidade em Albufeira, nos últimos anos.