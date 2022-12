Imortal surpreende Sporting no João Rocha

Depois do triunfo no dérbi na Luz diante o Benfica, o Sporting foi surpreendido este sábado na receção ao Imortal, com o conjunto algarvio a vencer no João Rocha por 96-91 em duelo a contar para 12.ª jornada da Liga Betclic.Com 26 pontos, Travante Williams foi o destaque leonino. Do lado do Imortal, Marquise Moore foi o melhor com 29 pontos.Veja a ficha aqui Parciais: 30-24; 20-28; 17-17; 24-27