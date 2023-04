«Inaceitável e permanente perseguição a Ivan Almeida»: Benfica contesta castigo de 30 dias ao jogador

O Benfica contestou a suspensão preventiva de 30 dias aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) a Ivan Almeida, na sequência dos incidentes ao intervalo do clássico com o Sporting, no Pavilhão da Luz, para a Liga Betclic de basquetebol masculino. Numa nota no seu site oficial, os encarnados falam em castigo "sem fundamento, injusto e totalmente desproporcionado quando comparado com outras situações recentes", que "só pode ser justificado à luz de uma inaceitável e permanente perseguição ao atleta."A finalizar, as águias acrescentam que vão "fazer uso de todos os meios legais no sentido de garantir a defesa do jogador" e voltaram a garantir que o extremo em "nenhum momento tentou agredir o árbitro da partida, tal como o comprovam várias testemunhas."O internacional cabo-verdiano está acusado de "tentativa de ofensa à integridade física" do árbitro Sérgio Silva. Para esta suspensão temporária por 30 dias foram tidos como fatores "o comportamento anterior do arguido, seja no tocante aos seus antecedentes disciplinares, seja por via da utilização das redes sociais que o mesmo tem vindo a fazer como instrumento de criação de situações tendentes à perturbação do normal desenrolar da competição"."O Sport Lisboa e Benfica contesta e repudia de forma veemente a suspensão provisória de 30 dias aplicada ao seu jogador Ivan Almeida.O castigo, sem fundamento, injusto e totalmente desproporcionado quando comparado com outras situações recentes, só pode ser justificado à luz de uma inaceitável e permanente perseguição ao atleta.Em nenhum momento Ivan Almeida tentou agredir o árbitro da partida, tal como o comprovam várias testemunhas.O Sport Lisboa e Benfica não se conforma com esta deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol e vai fazer uso de todos os meios legais no sentido de garantir a defesa do jogador."