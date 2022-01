Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Início diabólico do Benfica fez a diferença Águia faz 42 pontos logo no primeiro quarto e arrumou com a questão. Quarta-feira há dérbi





Broussard fez um triplo do meio-campo

• Foto: fp basquetebol