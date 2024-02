Israel joga em Odivelas com apoio nas bancadas e reforço policial fora do pavilhão

Portugal e Israel defrontam-se esta noite no Pavilhão Multiusos de Odivelas na primeira jornada do Grupo A de qualificação para o Euro’2025.Devido ao conflito armado que se verifica no Médio Oriente entre Israel e o Hamas, as medidas de segurança são reforçadas sempre que as seleções de Israel jogam fora do seu país. Não só as equipas se fazem acompanhar dessa segurança, como os países anfitriões também as reforçam. E em Portugal é não diferente, tendo-se visto agentes policiais armados à entrada do pavilhão.Dentro dele, a equipa de Israel conta com apoio nas bancadas, onde se podem ver as bandeiras do país.