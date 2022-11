Ivan Almeida acusa jogador do FC Porto de tentar lesioná-lo: «Sabem que fiz uma cirurgia a este pé»

Vocês são uns anjos. Isto eh que eh nojo, sabendo que fiz cirurgia nesse pé em Março 2021, e continuam a saga dos playoffs do ano passado. E ainda sou avisado de flop ? ?? https://t.co/gNtRUtPWIr pic.twitter.com/TrTUWNkOOY — Ivan Almeida (@ifalmeida) November 5, 2022

Ivan Almeida acusou Miguel Maria Cardoso, jogador do FC Porto, de tentar lesioná-lo no clássico disputado esta tarde, que terminou com a vitória do Benfica após prolongamento (105-112), no Dragão Arena. Em resposta a um adepto portista no Twitter, que o chamava de "ordinário", o extremo encarnado partilhou imagens do lance em questão."Vocês são uns anjos. Isto é que é nojo, sabendo que fiz uma cirurgia a esse pé em março de 2021. Continua a saga dos playoffs do ano passado. E ainda sou avisado de flop", atirou o internacional cabo-verdiano.Um adepto do Benfica pediu a Almeida para não dar importância às palavras do simpatizante portista, mas Almeida continuou: "não dava se nunca tivesse feito uma cirurgia nesse pé e se fosse acidental. Mas isto está a acontecer desde os playoffs do ano passado. Um dia podem aleijar-me de verdade e aí, digo-te, coisa boa não vai sair daí..."