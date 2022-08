Ivan Almeida renova com o Benfica

O extremo cabo-verdiano Ivan Almeida renovou o contrato com o Benfica até 2024, anunciou este domimgo o clube campeão português de basquetebol no site oficial.

Depois de se ter sagrado campeão na época de estreia pela 'águias', Ivan Almeida disse estar "muito orgulhoso" por renovar por mais dois anos e garantiu que quer "lutar por títulos e ganhar".

"Sinto-me parabenizado e com muito orgulho de continuar no Benfica, em representar este grande clube. Espero que consigamos conquistar títulos nesta época e fazer história na 'Champions'", referiu, em declarações à BTV.

O cabo-verdiano esteve envolvido em polémica na final da Liga portuguesa, ao denunciar insultos racistas de adeptos do FC Porto no jogo 3 da final.

No jogo 4, Ivan Almeida voltou a dizer que foi vítima de insultos racistas e no final do encontro, enquanto festejava o título, mandou calar os adeptos, uma ação que acabou por levar a desentendimentos com adversários.

O jogador acabou por ser castigado por dois jogos, com o Benfica a já ter anunciado que iria recorrer da punição, que considerou "ultrajante".