Ivan Almeida suspenso preventivamente por 30 dias

Ivan Almeida está suspenso preventivamente nos próximos 30 dias, informou esta quinta-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol.Ivan Almeida foi desqualificado ao intervalo do Benfica-Sporting (99-86), após receber uma segunda falta técnica. O extremo encarnado encontrava-se a falar com a mesa e foi avisado, várias vezes, pelo árbitro Sérgio Silva para se dirigir para os balneários. Ao não acatar a ordem, acabou por levar uma segunda técnica e, consequentemente, foi expulso do dérbi da 2.ª fase da Liga Betclic. Após a desqualificação, perdeu as estribeiras e, aos gritos, perguntou várias vezes a Sérgio Silva o motivo da sua decisão.O jogador do Benfica está acusado de "tentativa de ofensa à integridade física" do árbitro. Para esta suspensão temporária por 30 dias foram tidos como fatores "o comportamento anterior do arguido, seja no tocante aos seus antecedentes disciplinares, seja por via da utilização das redes sociais que o mesmo tem vindo a fazer como instrumento de criação de situações tendentes à perturbação do normal desenrolar da competição".