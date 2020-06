Já imaginou jogar basquetebol com amigos no pavilhão do seu clube? Na Lituânia é possível

Na Lituânia o basquetebol assume-se como desporto-rei e o Zalgiris Kaunas é o clube mais titulado do país. Habituado a tratar os adeptos de forma especial e face à ausência de jogos oficiais devido à pandemia, o emblema da segunda maior cidade lituana decidiu colocar o pavilhão onde habitualmente brilham as estrelas da equipa à disposição dos próprios adeptos ao possibilitar o aluguer do recinto.

A Zalgiris Arena tem capacidade para mais de 15 mil espectadores, foi inaugurada em 2011 para a realização do Europeu daquele ano e é o maior pavilhão desportivo da Lituânia. E agora os amantes do basquetebol podem sentir na primeira pessoa como é jogar naquele espaço e na companhia de um grupo de amigos. Tudo pelas módicas quantias de 60 (dia) e 120 (noite) euros por cada hora.





"É difícil ver o pavilhão vazio. Sentimos falta do som da bola a saltar e acreditamos que é uma grande oportunidade para os nossos fãs testarem as suas habilidades no piso da Zalgiris Arena", afirma o diretor do clube e antigo internacional lituano Paulius Moriejunas.

Mas a experiência vai muito para além de um simples jogo de basquetebol e engloba outras mordomias, já que o aluguer do espaço permite a utilização dos balneários e o acesso à quadra é feito pela porta utilizada pelos rivais do Zalgiris nos jogos do campeonato lituano e da Euroliga. E quem alugar o recinto até terá direito a apreciar os efeitos sonoros usados nos jogos oficiais.