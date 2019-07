João Fernandes reforça Sporting e não esconde ambição: «É um ano importante»

O poste angolano João Fernandes, que nas últimas três épocas representou a Ovarense, é reforço do Sporting, anunciaram esta quinta-feira os leões, que regressam ao principal escalão."É um ano importante, é o regresso do Sporting à modalidade. O objetivo passa por levar o Sporting aos grandes palcos do basquetebol, vencer jogos e troféus e conquistar as competições em que participarmos", disse o jogador, de 24 anos e que tem dois metros de altura, em declarações ao site do clube lisboeta.A próxima temporada assinala o regresso do Sporting à modalidade, da qual está ausente desde 1995, num projeto que será liderado pelo treinador Luís Magalhães, antigo técnico de FC Porto, Ovarense, Portugal Telecom, Esgueira ou Illiabum.O Sporting tem oito campeonatos nacionais conquistados, o último dos quais em 1981/82.