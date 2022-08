João Guerreiro é reforço do FC Porto

O poste/extremo João Guerreiro saiu da Oliveirense para se tornar o segundo reforço do FC Porto para 2022/23, anunciou esta sexta-feira o clube dos dragões, no dia seguinte ao regresso do base Miguel Maria Cardoso.

"É um prazer representar o FC Porto. Já ambicionava chegar aqui há algum tempo e vai ser um enorme desafio, porque o clube é obrigado a ganhar onde está inserido. Estou ansioso por começar. Acho que sou um excelente colega de equipa. Acima de tudo, é muito importante trabalharmos em prol da equipa para que as coisas corram bem", observou o internacional luso, em declarações ao sítio oficial dos azuis e brancos na Internet.

João Guerreiro, de 31 anos, contabilizou médias de 5,7 pontos, 0,3 assistências e três ressaltos por encontro na quinta e última época ao serviço da Oliveirense (2017-2022), pela qual arrebatou dois campeonatos, duas Taças Hugo dos Santos e uma Supertaça.

Natural de Tavira, o poste/extremo estreou-se como sénior no Barreirense (2008-2012) e ainda passou por CAB Madeira (2012/13), Galitos (2013) e Vitória de Guimarães (2013-2017), sendo treinado nos minhotos por Fernando Sá, que vai reencontrar no FC Porto.

O sucessor do treinador espanhol Moncho López, que esteve 13 anos seguidos à frente dos azuis e brancos, já conta com as renovações dos bases Charlon Kloof e Francisco Amarante e do extremo Vladyslav Voytso, para além do regresso do poste Diogo Runge.