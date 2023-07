João Guerreiro na Seleção Nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Arrancou ontem, em Rio Maior, o estágio da Seleção Nacional tendo em vista a participação no torneio de pré-qualificação olímpica, que vai disputar-se em agosto.

O primeiro dia de trabalhos contou com uma novidade, a chamada de João Guerreiro, extremo-poste do FC Porto, para colmatar a ausência, pelo menos para já, de Neemias Queta, que só mais tarde se deve juntar aos companheiros, altura em que se saberá também a real situação física do jogador dos Sacramento Kings, depois de se ter lesionado durante um jogo da Summer League, tendo sido depois dispensado da restante competição.

Antes da presença no pré-olímpico, Portugal vai participar em dois torneios: na próxima semana (27, 28 e 29), no Torneio Internacional Coração de Viana, seguindo-se a King’s Cup na Jordânia.