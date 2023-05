João Pedro Gonçalves: «Estamos prontos para ganhar os três jogos que nos faltam»

João Pedro Gonçalves, adjunto do FC Porto, anteviu o segundo duelo das meias finais do playoff de basquetebol, frente ao Sporting depois do desaire caseiro sofrido no domingo (80-88)."É um facto que não foi a entrada que queríamos. O que faltou realmente foi o segundo quarto. São duas equipas muito equilibradas com caraterísticas que se equiparam em muitos fatores, quer ofensivos como defensivos. Esse período marcou uma diferença que nos castigou. Mostrámos muito caráter e muita competência ao mantermo-nos no jogo e recuperarmos muitos pontos e demonstrámos que estamos prontos para ganhar os três jogos que nos faltam", admitiu o técnico aos órgãos oficiais do FC Porto.Ainda no mesmo momento, João Pedro Gonçalves, salientou o fator casa e incentivou a massa adepta azul e branca a deslocar-se ao pavilhão."Toda a equipa, tanto jogadores como staff, têm experiência nestes momentos de Playoff. Há que corrigir alguns pormenores, mudar algo para surpreender, embora não seja fácil surpreender muito. Temos dois dias para fazer isso e para recuperar fisicamente. Temos a certeza de que mentalmente estamos prontíssimos. Especialmente jogar neste pavilhão com este público que é extraordinário dá-nos uma força mental enorme. Convido toda a gente a vir apoiar-nos novamente na terça-feira porque vamos ganhar", atirou.FC Porto e Sporting têm novo encontro marcado para terça-feira, às 19 horas no Dragão Arena.