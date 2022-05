João Pedro Gonçalves: «Fomos aprendendo e melhorando com o decorrer do jogo»

O FC Porto conseguiu um importante triunfo no primeiro jogo das meias-finais do playoff frente ao Sporting, num cenário que, de forma natural, deixou João Pedro Gonçalves, treinador-adjunto dos dragões, satisfeito.

"Foi um excelente jogo de basquetebol, com as duas equipas a jogar muito bem. O Sporting entrou bem, a descobrir muitos lançamentos de três pontos, mas nós conseguimos ir lendo o jogo e perceber a maneira de condicionar esses três pontos. Aliás, a diferença é de sete triplos marcados no 1º período para um no 2º. Aí está a chave do jogo, não os triplos em si, mas a capacidade de ler os jogo e de corrigirmos a defesa. A nível de ataque também fomos aprendendo e melhorando com o decorrer do jogo. O Sporting tentou condicionar-nos o bloqueio direto, mas fomos resolvendo os problemas ao descobrirmos os jogadores com desvantagem. O Sporting procura muitos lançamentos de três pontos, a questão aqui esteve nos momentos do jogo. Eles estavam num bom momento, mas nós corrigimos e estancámos isso", referiu a Record.

O técnico vincou ainda a importância da vitória: "Nos playoffs todas as vitórias são importantes porque precisamos de três. Moraliza para o próximo jogo? Certamente".