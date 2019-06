João Soares em definitivo no FC Porto

O basquetebolista João Soares assinou contrato de uma temporada com o FC Porto, depois de em 2018/19 ter representado os 'dragões' por empréstimo dos espanhóis do CB L'Hospitalet, anunciou esta terça-feira o clube português.O extremo/poste, de 29 anos, regressou na última temporada ao FC Porto, clube no qual foi campeão português em 2010/11.Além dos 'dragões', João Soares já representou Ovarense, Oliveirense e Benfica, assim como os sérvios Partizan e Mega Vizura e os espanhóis Planasa Navarra e CB L'Hospitalet."Fico muito feliz por poder continuar no FC Porto. É um orgulho enorme vestir a camisola do meu clube e representar estas cores. Vou dar tudo para concretizar os objetivos a que me propus quando vim para aqui, que é ser campeão nacional com esta camisola", disse, citado no site oficial dos azuis e brancos.