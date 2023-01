João Tiago Silva: «Seria impossível ganharmos se permitíssemos que o Benfica jogasse confortável»

Na segunda meia-final da Taça Hugo dos Santos de basquetebol, a Ovarense ‘puxou dos galões’ e venceu o Benfica por 77-76 . No final do encontro, o técnico João Tiago Silva não escondeu o orgulho que sente na sua equipa."Quando se ganha os jogos aproximam-se da perfeição. Tínhamos bem ciente, até pelo último jogo que fizemos contra o Benfica, que seria impossível ganharmos este jogo se permitíssemos que o Benfica jogasse de uma forma confortável e a fazer as coisas que normalmente faz. É uma equipa que, normalmente, faz mais de 90 pontos por jogo, portanto seria impossível discutirmos o jogo porque, por norma, só fazemos 80. Sabemos das características especiais de uma competição destas, o que mais quisemos foi mostrar aos jogadores que era possível. O resto é o trabalho desde o início da época e estamos muito felizes por esta vitória. Tínhamos 25 por cento de probabilidade de vencer no início, agora temos 50 e vamos atrás desses 50 por cento. Queremos colocar o mais rápido possível a Ovarense no lugar onde esteve durante muitos anos. Isto são pequenos passos para alcançarmos esse objetivo, a Ovarense tem uma história muito grande e tem um palmarés igual a muitas equipas que estavam nesta fase final. Queremos estar perto do topo o mais rápido possível", referiu.O treinador do conjunto de Ovar aproveitou ainda para perspetivar o jogo da final contra o Sporting: "Nestas alturas os jogadores têm de dar tudo, são mais 40 minutos. Sabemos do poderio do Sporting e do quão físicos são a jogar. Vamos tentar superar a intensidade que aplicámos contra o Benfica, caso contrário vamos ter muitas dificuldades."Do outro lado, nenhum elemento do Benfica compareceu na conferência de imprensa de rescaldo ao encontro.