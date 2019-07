Jogador do Estrela Vermelha que foi campeão na NBA sofre impressionante acidente de viação

Fotografije sa mjesta nesrece u kojoj je Kuzmic teško povrijeden pic.twitter.com/FXqwatThsh — ??????? ?????? (@doce1996) July 14, 2019

Ognjen Kuzmic, jogador sérvio do Estrela Vermelha, que jogou as últimas duas temporadas no Real Madrid e foi campeão pelos Golden State Warriors, na NBA, em 2015, sofreu um grave acidente de viação na Sérvia e encontra-se hospitalizado, com gravidade.Segundo a imprensa local, Kuzmic sofreu fraturas muito graves no tórax e na madíbula, depois de o carro ter capotado. O poste foi transportado para um hospital em Belgrado de helicóptero.O 'Telegraf' informa que o Kuzmic foi colocado em coma, de forma preventiva, pois os ferimentos que sofreu são muito graves. Não há, todavia, lesões cerebrais que coloquem a sua vida em risco.