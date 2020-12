Jogador do FC Porto operado ao joelho direito

O basquetebolista do FC Porto Max Landis foi na sexta-feira operado ao joelho direito, anunciou o clube, referindo que o base norte-americano vai agora iniciar um "longo processo de reabilitação física".

"O base norte-americano foi operado, sem intercorrências, pelo médico António Sousa a uma ligamentoplastia do ligamento cruzado do joelho direito. Terá alta hospitalar nos próximos dias para iniciar um longo processo de reabilitação física", refere o FC Porto em comunicado.

Max Landis, de 27 anos, lesionou-se na partida do campeonato frente à Oliveirense, sofrendo uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O base tinha sofrido há cerca de um ano a mesma lesão durante um treino, mas no joelho esquerdo.