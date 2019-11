Jogador do FC Porto parte tíbia e perónio em choque com companheiro de equipa

O norte-americano Tanner McGrew, jogador do FC Porto, sofreu uma arrepiante fratura da tíbia e do perónio da perna esquerda este sábado, no jogo com o Lusitânia, nos Açores. O extremo/poste chocou com o companheiro de equipa, Vladyslav Voytso, e lesionou-se gravemente ao apoiar mal a perna no chão.





McGrew foi logo assistido pelas equipas médicas das duas equipas, sendo conduzido pouco depois ao hospital, de ambulância.O jogador vai viajar com a equipa para o Porto este domingo, onde na segunda-feira será submetido a uma intervenção cirúrgica. O tempo de paragem será naturalmente longo.